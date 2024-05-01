Yalan dizisinden ilk ayrıntılar geldi: Yalan dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Yeni dizi Yalan'dan ilk görüntüler geldi. Fragmanın yayımlanması ardından dizinin oyuncuları, karakterleri ve konusu araştırılıyor.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, çok yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

YALAN DİZİSİ KONUSU



Küçük bebeği Hazal’ı ablasına emanet ederken hapse giren Melike yıllar sonra özgürlüğüne ve kızına yeniden kavuşur. Ancak Melike öğrendikleri ile bir yalanın içinde yaşadığını fark eder.