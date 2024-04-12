Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı? Yalı Çapkını 66. bölüm tarihi

Son bölümünde olaylı gelişmeleriyle hafızalara kazınan Yalı Çapkı'nın 66. bölüm tarihi merak ediliyor. Bayram nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı? Yalı Çapkını 66. bölümü ne zaman yayımlanacak?

Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı? Yalı Çapkını 66. bölüm tarihi

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle diziler ekran macerasına ara verdi. Cuma akşamlarının fenomen dizisi 'nın 66. bölümü de bu nedenle gecikmeli olarak izleyicilerle buluşacak. Son olarak 5 Nisan'da ekranlara gelen dizinin yeni bölümü 19 Nisan Cuma akşamı yayımlanacak. 

FRAGMAN PAYLAŞILDI

"Yalı Çapkını"nın 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Ferit, eşi kaçırıldığı için perişan olurken; Akın ve Mezide'nin Seyran'a işkence etmesi dikkat çekti.

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