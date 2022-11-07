Ece Erken yeniden adliyede: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası sürüyor

Ece Erken, öldürülen eşi Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına katılmak için Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Ece Erken yeniden adliyede: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası sürüyor

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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayeti sonrası kendisine gelen telefonu anlattı: Yenge ben yaralandım, Şafak abi de vuruldu

Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayeti sonrası kendisine gelen telefonu anlattı: Yenge ben yaralandım, Şafak abi de vuruldu

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılamaya bugün devam edilecek.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma için Ece Erken ve avukatları erken saatlerde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Ece Erken yeniden adliyede: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası sürüyor - 1

Ece Erken herhangi bir açıklama yapmadı.

Ece Erken yeniden adliyede: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası sürüyor - 2

İSTENEN CEZALAR

İddianamede sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında da "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında ise benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, 9 sanığın da "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz'ın ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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