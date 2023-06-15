Ege usulü enginar dolması nasıl yapılır? İşte enginar dolması malzemeleri ve tarifi

Enginar Dolması Nasıl Hazırlanır?



Pirinç sıcak su ile ıslatılıp 15 dakika dinlendirilir, bir tencereye dolma fıstığı konup zeytinyağında pembeleştirilir. İnce doğranan soğan eklenir ve sotelenir, pirinç süzüldükten sonra soğana katılır ve 5 dakika kavrulur. Tuz, şeker, kuş üzümü ve sıcak su konarak kısık ateşte suyu kalmayıncaya kadar pişirilir. Ateşten alınan pirinç soğutulur ve maydanoz, dereotu, nane ilave edilir ve iyice karıştırılır. Diğer tarafta enginar göbekleri limonlu suda 10 dakika haşlanır ve bir tepsiye yerleştirilir. Hazırlanan pirinç harcı enginar göbeklerine doldurulur. Sıcak su, limon suyu, tuz, şeker, zeytinyağı tepsiye konur. Tepsinin üzeri alüminyum folyo ile kapatılır ve 15 dakika pişirilir. Enginarlar yumuşayınca ateşten alınır ve soğutulur. Dolmalar servis tabağına alınarak soğuk servis edilir.