Elit Andaç Çam kimdir? Elit Andaç Çam'ın yer aldığı diziler

Oyuncu, yönetmen Elit Andaç Çam, 8 Ağustos 1988 tarihinde Malatya da dünyaya geldi. Lise çağlarında İzmir’e taşındılar. İlk gençlik dönemi İzmir’de geçen başarılı oyuncu, üniversite okumak için Ankara’ya gitti. ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun olan Elit Çam, ardından İstanbul’a gelip Kadir Has Üniversitesi’nde oyunculuk masterını tamamlamıştır.



İkincikat ve Mekan Artı’da tiyatro oyunculuğu yapan Elit Andaç Çam, 2012 yılından itibaren tiyatro çalışmaları yanı sıra Zengin Kız Fakir Oğlan, Savaşçı, Sofra Sırları, Bize Müsaade, Kızım, Terapist, Akıncı, Ex Aşkım, Mahkum, Sipahi, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? gibi film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.