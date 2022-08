Emine Erdoğan: Tarım, ülkelerin en üstün gücü olacak

Emine Erdoğan, Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Tokat Gastronomi Festivali kapsamında Küçükbağlar köyünde düzenlenen Bereket Hasadı Programı'na katıldı.



Kadınlarla beraber tulumbadan su çeken Emine Erdoğan, şef Ömür Akkor'dan Tokat yemekleri hakkında bilgi aldı.



Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en güzel köşelerinden Tokat'ta bir gastronomi festivali vesilesiyle vatandaşlarla buluşmanın mutluluğu ve heyecanı içinde olduğunu söyledi.



Tokatlıların kendilerini sadece şehirlerinde değil, gönüllerinde de ağırladıklarını dile getiren Emine Erdoğan, "Sıcak tebessümlerle sardınız. Fevkalade bir misafirperverlik gösterdiniz. Her birinize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Binbir emekle hazırladıkları bu organizasyonla bizi bir araya getirmede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin istisnasız her köşesinin meşhur kıymetleri bulunduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu anlamda Tokat'ımız çok yönlü zenginliğiyle adeta bir Türkiye kompozisyonu. Tarihten kültüre, gastronomiden doğaya kadar her alanda büyük potansiyele sahip. Tokat, altı bin yıllık tarihi boyunca farklı medeniyetlerin evi olmuştur. Bu kadim coğrafyada attığımız her adımda tarihin farklı bir dönemine ait eserlerle karşılaşıyoruz. Ne mutlu ki birçok geleneğimiz burada yüzyıllardır varlığını koruyor. Yemek kültürümüz, giyim kültürümüz, yazmacılık ve dokumacılık gibi sanat ve zanaatlarımız yaşamın bir parçası olmaya devam ediyor. Öte yandan dilimizden düşmeyen Tokat türküleri, halkımızın belleğidir. Acı tatlı tüm tecrübemiz oraya kaydolmuştur. Bunun yanında dünyanın en ihtişamlı mağaralarından biri olan Ballıca Mağarası gibi nefes kesen doğa harikaları var."