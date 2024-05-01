Orkestra şefi ve şarkıcı Armağan Şenol hayatını kaybetti: Acı haberi kızı Parla Şenol verdi

Ünlü oyuncu Parla Şenol'un babası, orkestra şefi ve şarkıcı Armağan Şenol, 96 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberini kızı oyuncu Parla Şenol duyurdu. Parla Şenol yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin caz, tango gibi Batı müziği alanlarındaki öncü ve önemli sanatçısı babam... 96 yıl boyunca atladı, zıpladı, yandı, yaktı, şakıdı ve sonunda 27 Nisan gecesi kuş gibi uçtu gitti... Duygularım sayfalara sığmaz. Kısacası onun kızı olmayı çok sevdim" ifadelerini kullanarak acısını dile getirdi.

ARMAĞAN ŞENOL KİMDİR



5 yaşındayken Fransızca öğretmeni olan annesinin tayini nedeniyle İzmir'e taşınmış ve 17 yaşına kadar İzmir’de yaşamıştır. Müzik yaşamına İzmir'deki barlarda, pavyonlarda şarkı söyleyerek başlamıştır. Fehmi Ege onu keşfetmiş ve aile İstanbul'a gelerek Beyoğlu'na taşınmıştır. Ayla Hanım'la evlenmiş, bu evlilikten oyuncu ve seslendirme sanatçısı Parla Şenol ve Arda Şenol adında iki çocuğu olmuştur.



Şenol, ünlü tiyatro oyuncusu Necdet Mahfi Ayral'ın yeğeni ve yine ünlü tiyatro oyuncusu Jeyan Mahfi Tözüm'ün kuzenidir. İstanbul Radyosu tarafından yapılan sınavı kazandıktan sonra radyoda yıllarca program yapmıştır. 1955'te "Armağan Şenol ve Arkadaşları" isimli orkestra kurmuştur. Oğlu Arda Şenol bu orkestrada tumba çalarak müziğe başlamıştır.



5 Ocak 1965'te Hürriyet Gazetesinin düzenlenen Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. "Vuslat" şarkısı, 1978'de Füsun Önal tarafından yorumlandı. İyi bir sporcu olan Şenol gençliğinde basketbol, boks, yüzme, atletizm dallarında aktif olmuştur; bu dalların bazılarından toplam 32 adet bireysel madalya sahibidir. Armağan Şenol, 1955 yılında "Ebediyete Kadar", 1969 yılında ise "Çile" adlı filmlerde rol almıştır.[3] 1964 yılında "Avare Yavru ve Filinta Kovboy" filmi için şarkı yazmıştır.