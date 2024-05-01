Oyuncu Brian McCardie yaşamını yitirdi

Oyuncu Brian McCardi, 59 yaşında hayatını kaybetti. Line of Duty dizisindeki Tommy Hunter rolüyle tanınan oyuncunun ölüm haberini kız kardeşi Sarah sosyal medya hesabında verdi.
BBC imzalı Time dizisinde rol alan oyuncu, mini dizi Titanik, Agatha Christie kitabı uyarlaması Murder is Easy ve Dog Days gibi yapımlarda rol almıştı.
Kuzen Lanarkshire'de büyüyen oyuncu, okul çağlarında oyunculuğa merak salmıştı. Aktörün yıldızı Line of Duty dizisindeki rolüyle parladı.
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