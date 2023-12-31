Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın annesi Kıvılcım karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. İşte, Evrim Alasya hakkında bilgiler...



EVRİM ALASYA KİMDİR?



Müjde Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.



YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI



Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar