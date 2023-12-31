Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın annesi Kıvılcım karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. İşte, Evrim Alasya hakkında bilgiler...
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Müjde Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar
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