Fatma Girik mezarı başında anıldı

Türk sinemasının sanatçısı Fatma Girik, ölümünün birinci yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, oyuncunun mezarını ziyaretinde, Girik'in ölüm yıl dönümünün 24 Ocak'ta olduğunu ancak kendisinin o tarihte yurt dışında bulunduğunu belirtti.

Girik'i mezarı başında anmak için geldiğini dile getiren Aras, "Fatma Hanım, Türkiye'nin çağdaşlaşması yolunda, o aydınlık insanlardan bir tanesiydi. Ömrünün sonuna kadar da Atatürk sevgisi ile vatan, millet ve Cumhuriyet sevgisi ile yaşadı, var oldu." dedi.

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Aras, Fatma Girik'e rahmet, ailesine başsağlığı diledi.



Anma etkinliğine katılan Günay Girik ise Fatma Girik'in kardeşi olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Havanın yağışlı olduğuna dikkati çeken Girik, "Şu anda ablamın çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Bereket dolu günde geldik buraya. Böyle kısmet oldu. Zaten naaşını getirememiştik buraya. Çok kar yağmıştı. Çok güzel bir insandı. Hayatım onunla geçti. Onu gördüğüm kadar annemi, babamı görmedim. 56 yaşındayım. 44 senem ablamla geçti. Bir gün bir yerlerde buluşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Günay Girik, ablasının evinin müze olmasını istediğini de dile getirdi.

Anma programına, aile yakınları ve vatandaşlar da katıldı.