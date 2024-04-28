"Carmina Burana" eseri AKM'de sanatseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) açıklamasına göre eser, yaklaşık 250 kişilik kadrosu ile koreografik sahne kantatı olarak sanatseverlerle buluştu.



Eserin rejisini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve İDOB Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt üstlendi.



Carmina Burana'da yer alan 24 parça, Volkan Ersoy'un yanı sıra Deniz Özaydın, Berk Sarıbay, Özgür Adam İnanç, Alper Marangoz ve Ferhat Güneş koreografileri ile hareket bulurken, eseri İDOB korosu ve solist sanatçıları, soprano Nazlı Deniz Süren, tenor Ufuk Toker ile bariton Kevork Tavityan seslendirdi.



Eser, prömiyerinin ardından yarın AKM'de saat 20.00'de tekrar sahnelenecek ve daha sonra 1 ile 14 Haziran'da 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde yeniden sanatseverlerle buluşacak.



Beuern şarkıları olarak da bilinen "Carmina Burana", Münih'teki Bayern Kütüphanesi'nde bulunan, 11, 12 ve 13. yüzyıldan kalan 254 şiir ve dramatik metinden oluşuyor.

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