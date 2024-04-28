Dick Van Dyke en yaşlı Emmy adayı oldu

Oyuncu Dick Van Dyke, 98 yaşında Emmy'e aday göterildi.  Van Dyke Emmy'e aday gösterilmiş  "En yaşlı aday" ünvanını kazandı.

Dick Van Dyke en yaşlı Emmy adayı oldu

“Mary Poppins”, “Müzede Bir Gece” gibi yapımlarla tanınan, dört Primetime Emmy ödüllü oyuncu Dick Van Dyke, 98 yaşında Gündüz Kuşağı Emmy’ye aday göterilerek en yaşlı aday unvanını kazandı.

Van Dyke'in karşısında yer alan isimler arasında "Neighbours" dizisinden Avustralyalı aktör Guy Pearce de bulunuyor.

Van Dyke, klasik komedi dizisi "The Dick Van Dyke Show"la 1960'larda üçü olmak üzere dört Primetime Emmy ödülü kazanmıştı.

Gündüz Emmyleri 7 Haziran'da Los Angeles'ta sahiplerini bulacak.

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