Frank Sinatra filmine kızından tepki: Asla onlar olamayacaksınız

ABD'li şarkıcı, oyuncu, yönetmen ve yapımcı Frank Sinatra, Martin Scorsese imzasıyla hayata dönmeye hazırlanıyor.



Kulislerde Scorsese'nin, Sinatra rolünde Leonardo DiCaprio'yu, Sinatra'nın eşi Ava Gardner rolünde Jennifer Lawrence'ı görmek istediği ancak Sinatra'nın kızının bu duruma karşı çıktığı söyleniyor.



Nancy Sinatra'nın sosyal medya hesabında babası ve eşi Ava Gardner'ın bir fotoğrafıyla birlikte "Üzgünüm Leo ve JLaw, asla onlar olamayacaksınız" diyen bir gönderiyi paylaşması konunun yeniden alevlendiği yönünde yorumlandı.



Scorsese daha önce 2014 yılında Sinatra'nın biyografisini çekmeyi düşünüyordu ancak mirasçıları tarafından engellendi.



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