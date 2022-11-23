Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı Karahantepe'yi özel ödüle değer buldu

İtalya merkezli "Akdeniz Arkeoloji Turizmi Fuarı"nın (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico-BMTA) Direktörü Ugo Picarelli, dün Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner'i ziyaret etti.
Picarelli'nin ziyaret sırasında Söner'e, BMTA sosyal medya hesaplarında "Uluslararası Arkeolojik Keşif" kapsamında bu yılki oylama sonucu özel ödüle layık görülen Türkiye'den Karahantepe antik kentinin ödülünü takdim ettiği bildirildi.
Açıklamada, oylarıyla tarihi 11 bin yıl öncesine dayanan Karahantepe'yi özel ödüle layık görenlere teşekkür edildi.