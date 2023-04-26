Ani Ören Yeri'ni 3 ayda yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti

"Dünya Kenti" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri, bu yılın ilk aylarında rekor ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ani Ören Yeri'ni 3 ayda yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti

Arpaçay Nehri'nin geçtiği derin dar boğazın ortasında yer alan Ani Ören Yeri'nde cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor. Arpaçay Nehri'nin geçtiği derin dar boğazın ortasında yer alan, yaklaşık 100 hektarda kurulu Ani Ören Yeri'nde, geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

Kars'taki Ani Ören Yeri'ni, yılın ilk 3 ayında 28 bin 157 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ani Ören Yeri'ni 3 ayda yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 1

Bu nedenle "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani'de, cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor.

Her geçen gün ziyaretçi sayısı artırılarak yıllık 1 milyon turisti ağırlaması hedefleyen kent, 15 Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

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