Ani Ören Yeri'ni 3 ayda yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti

Bu nedenle "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani'de, cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor.

Her geçen gün ziyaretçi sayısı artırılarak yıllık 1 milyon turisti ağırlaması hedefleyen kent, 15 Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.