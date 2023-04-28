Belçika'daki Hallerbos Ormanı'na bahar geldi

Çan çiçeklerini görmek için dünyanın pek çok yerinden turistler ve fotoğraf tutkunları, sabah erken saatleri veya akşam gün batımını tercih ediyor.



Çan çiçeklerini yakından görmek isteyenler, 250 hektarlık alanda bisikletli orman bekçilerinin uyarılarını dikkate alarak işaretli 7 kilometrelik yürüyüş yolunda ilerliyor.

