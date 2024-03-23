Buckingham Sarayı Dünya Saati için 1 saat ışıklarını kapatacak

Bugün "Dünya Saati"ne destek için saat 20.30’da bir saatliğine ışıkların söndürüleceği açıklandı.

Buckingham Sarayı Dünya Saati için 1 saat ışıklarını kapatacak

Buckingham Sarayı’ndan bugün yapılan açıklamada, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) çağrısıyla her yıl dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati hareketine destek için saraylarından Buckhingham ve Windsor’un ışıklarının akşam 20.30’da bir saatliğine kapatılacağı ifade edildi.

Dünya Saati, her yıl Mart ayının son haftasına denk gelen cumartesi günü, çevre bilincini artırmak için ışıkların kapatıldığı bir küresel hareket olarak biliniyor.

Dünyanın en büyük çevre kampanyaları arasında yer alan “Dünya Saati” hareketinde milyonlarca kişi ve kurum, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 1 saatliğine ışıklarını kapatıyor.

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