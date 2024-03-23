Prenses Kate hakkında yaptığı paylaşımdan "utandı": Blake Lively özür diledi

"O PAYLAŞIM BENİ ÇOK UTANDIRDI"

Ryan Reynolds ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen ABD'li oyuncu Blake Lively, Prenses'in açıklamasından sonra özür mesajı yayınladı.



Prenses'in Anneler Günü'nde yayınlanan fotoğrafla oynadığını kabul etmesinin ardından Lively, üzerinde oynandığı çok belli olan bir kare paylaşmış ve Prenses'in uzun süredir gözlerden uzak olmasına gönderme yapmıştı.

Lively "Kimsenin umrunda olmadığına eminim ama bir fotoğraf paylaşmıştım. O paylaşım beni çok utandırdı, çok özür dilerim. Herkese sevgilerimi ve iyi dileklerimi gönderiyorum" dedi.

