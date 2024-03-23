Prenses Kate hakkında yaptığı paylaşımdan "utandı": Blake Lively özür diledi

Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Prenses hakkında şaka yapan Blake Lively özür diledi.

Prenses Kate hakkında yaptığı paylaşımdan "utandı": Blake Lively özür diledi

Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı.

Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" dedi.

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Prenses Kate hakkında yaptığı paylaşımdan "utandı": Blake Lively özür diledi - 1

"O PAYLAŞIM BENİ ÇOK UTANDIRDI"

Ryan Reynolds ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen ABD'li oyuncu Blake Lively, Prenses'in açıklamasından sonra özür mesajı yayınladı.

Prenses'in Anneler Günü'nde yayınlanan fotoğrafla oynadığını kabul etmesinin ardından Lively, üzerinde oynandığı çok belli olan bir kare paylaşmış ve Prenses'in uzun süredir gözlerden uzak olmasına gönderme yapmıştı.

Lively "Kimsenin umrunda olmadığına eminim ama bir fotoğraf paylaşmıştım. O paylaşım beni çok utandırdı, çok özür dilerim. Herkese sevgilerimi ve iyi dileklerimi gönderiyorum" dedi.

Prenses Kate hakkında yaptığı paylaşımdan "utandı": Blake Lively özür diledi - 2

Kim Kardashian da "Kate Nerede?" akımı ayak uydurup arabasının yanında bir karesini paylaşmış ve "Kate'i bulmaya gidiyorum" demişti.

Yıldız henüz bir açıklamada bulunmadı.

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