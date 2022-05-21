Esra Gezginci İstanbul’u karış karış gezmeye devam ediyor

Esra Gezginci ile Esrarengiz İstanbul, ikinci sezonuyla yeniden izleyicisine merhaba diyor. Gezginci, nostaljik semtleri, tarihi eserleri, ibadethaneleriyle eski İstanbul'un kapılarını aralıyor. İlk sezonda, Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul’un simge yapılarının esrarengiz hikayelerini ekrana taşıdı. Topkapı Sarayı’nın yer altı dünyası, Haydarpaşa Tren Garı’nın arkeolojik kazıları, Yavuz Sultan Selim Camisi’nin Bizans’tan kalan sarnıcı, Kız Kulesi ile Galata Kulesi’nin hikayesi, Yedikule Hisarı’nın mistik tarihi ve niceleri…

Alanında uzman konuklarıyla İstanbul'un sırları yine bu programda televizyon izleyicisiyle buluşacak. Esra Gezginci, geçmişi üç imparatorluk barındıran, 8 bin yıllık tarihe sahip İstanbul’da bazen bir Osmanlı sarayında, bazen bir Bizans manastırında dolaşacak. Tarihi eserleri inceleyip, şehrin insanlarıyla konuşacak, onlardan aldığı ipuçlarını ekrana taşıyacak.

Esra Gezginci ile Esrarengiz İstanbul, ikinci sezonunun ilk bölümü yarın saat 10.15’te NTV’de.