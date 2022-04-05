Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli

Türkiye'nin, doğa, tarih ve kültür turizminde önemli merkezlerden Kapadokya’da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uygun hava koşullarında yapılabilen sıcak hava balon turları, altı gündür yapılamadı.



Bölgeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi ile gelecek günlerde yeniden başlaması bekleniyor.



Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.