Kapadokya'ya şubatta 83 bin 432 ziyaretçi

Türkiye'nin, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm bölgesi Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, şubat ayında 83 bin 432 turisti ağırladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.03.2022 - 17:31

Kapadokya'ya şubatta 83 bin 432 ziyaretçi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Milyonfest Kapadokya ilk kez müzikseverlerle buluşacak

Milyonfest Kapadokya ilk kez müzikseverlerle buluşacak

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler, kayadan oyma tarihi kilise, şapel ve yer altı şehirleriyle ünlü 'yı, geçen ay 83 bin 432 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Zelve Ören Yeri, 26 bin 900 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Göreme Açık Hava Müzesi'ni 25 bin 605, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 13 bin 821 turist gezdi.

Ziyaretçilerden 36 bin 777'si müze kart kullandı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerinde geçen yılın aynı döneminde 50 bin 668 turist ağırlanmıştı.

SEYAHAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...