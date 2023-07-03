Kapadokya'daki müze ve ören yerleri bayramda 140 bin kişiyi ağırladı

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, arife günü ve Kurban Bayramı'nı kapsayan 5 günlük süreçte 140 bin 30 turist ziyaret etti.

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri bayramda 140 bin kişiyi ağırladı

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, tarihi manastır, kilise ve şapelleri, yer altı yerleşim merkezlerinin yanı sıra çeşitli tur aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 'da, bayram tatilinde yoğunluk yaşandı.

Konuklar, çoğunlukla Ürgüp, Avanos, Hacıbektaş ve Derinkuyu ilçeleri, Ortahisar, Göreme, Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyündeki turistik merkezleri gezdi.

İl Kültür ve Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini, bayramda 140 bin 30 kişi ziyaret etti.

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri bayramda 140 bin kişiyi ağırladı - 1

Bölge, geçen ay ise 506 bin 229 turisti ağırladı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

GEZİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...