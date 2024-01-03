Kemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacak

Amaçlarının ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek olduğunu vurgulayan Aslan, "Kemah ilçemize gelen misafirlerimizi günübirlik, haftalık ve 15 günlük bungalov evlerinde ağırlamayı düşünüyoruz. Bu bungalov evler ilçemizin en hakim tepesi olan Bayrak Tepe'ye inşa ettirdik. İnşallah gelen misafirlerimize burada ilçemizin tüm güzelliklerini sunacağız" dedi.

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