Schengen başvurularına ret oranı 4 kat arttı

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) Haberi Görüntüle

Türkiye’nin hazırlayarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne (AKPM) sunduğu ve Schengen vizesi başvurularının haksız nedenlerle reddedilmemesini öngören karar tasarısı Genel Kurul oylamasıyla kabul edildi. AKPM nezdinde Türkiye temsilciliğini yürüten Ziya Altunyaldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Schengen vizelerine ret oranının 4 kat arttığı, son 8 yılda en fazla başvuruyu yapan 5 ülke arasında olan Türkiye’nin ret oranı en çok artan ülke olduğu dikkat çekti.

Karar tasarısında reddedilmelerdeki ana sebep olarak da Türkiye’deki mevcut ekonomik koşullar gösterilirken, başvurular esnasında talep edilen yüksek harçlar, belge sayısındaki artış, yeni vize türlerinin getirilmesi ve başvurunun yüz yüze gerçekleştirilme zorunluluğu gibi ayrıntılar ise adayların karşısına çıkan engeller arasında yer alıyor.

