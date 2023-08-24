Sıcaktan bunalanlar Kuzalan Tabiat Parkı'nda serinliyor

Kuzalan Şelalesi'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret eden Ferhat Şengün, İstanbul'da yaşadıklarını, eşinin memleketi Sivas'tan dönüşte şelaleyi gezme imkanı bulduklarını söyledi.



Şengün, daha önce de gelmek istediklerini ancak bu yıl ziyaret edebildiklerini anlatarak, "Uzun bir yoldan geldik ama sonu çok keyifli oldu, çok mutluyuz. Şu serinlik, buradaki insanların mutluluğu her şeye değdi. Biraz yürüdük, merdiven çıktık, sıcaklar da etkili ama sonu harika oldu" dedi.

"ÇOK GÜZEL YERLER" Nevşehir'den gelen Adnan Daşdelen, şelalenin ve yeşilliğin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Tatilimizi bu yıl Karadeniz'de yapıyoruz, gerçekten çok güzel yerler" ifadesini kullandı.



Hafize Daşdelen, yeşil ortamın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Nemli olması bizi biraz zorladı ama suya girince serinliyoruz" diye konuştu. Aksaray'dan ailesi ile bölgeyi gezmeye gelen Abdullah Kocayüz, Kuzalan Tabiat Parkı'nın Türkiye'deki gezilmesi gereken yerlerden biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Daha önce burayı duymuştum, araştırdım, buradaki arkadaşlarım da tavsiye etti. Hava biraz nemli ama su güzel, serinletiyor. Şelalenin altında durmak istedik ama hemen kuruyamayacağımız için yapamadık."