Şirince en iyi turizm köyü seçildi

"ÇOK ÖZEL BİR KÖY"



Şirince’ye verilen ödülünün çok önemli olduğunu vurgulayan Yazgı, “Şirince dünyanın en güzel turizm köyü ödülünü aldı, gururlu ve mutluyuz. Şirince’nin tarihi milattan önceye dayanıyor. Kültürüyle, gastronomisiyle, kırsal kalkınmadaki hedefleriyle çok özel bir köy. Ödülü belediye başkanımızla aldık. Buradaki herkes Şirince’yi görmek için özel bir çaba göstereceklerini ifade etti. Bu da bizi mutlu etti” diye konuştu.



SENGEL: ÇOK GURURLU VE MUTLUYUZ



Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise “Çok gurur verici bir ödül aldık. Şirince bunu hak eden bir köydür. Ödülle bunu taçlandırdık. Şirince adı üstünde çok şirin bir köydür. Rumlardan kalmış evlerinin birbirini, görüş açısını kesmeyen otantikliğiyle köy size ‘merhaba’ der. Kültürel değerlerini korur, gastronomi olarak önemli bir köydür. Selçuk’a gelince UNESCO dünya mirası listesinde olan Efes’i, Meryem Ana’yı ve Şirince’yi görmeden gitmemek gerekiyor. İnançların birleştiği, bu kardeşliği görebileceğiniz bir köydür. O yüzden herkesi Şirince’ye bekliyoruz. Seçim yapılırken birçok kritere bakılıyor en önemlisi korunuyor olması. Şirince değerlere bakılıp yazılan kompozisyonu tamamladı” ifadelerini kullandı.



ŞİRİNCE KÖYÜ'NÜN TARİHÇESİ



Özgün adı olan Kırkınca'nın efsanevi bir çağda dağlara vuran kırk kişiye atfen verildiği rivayet edilir. Rum telaffuzunda Kirkice, Kirkince ve nihayet Çirkince gibi biçimler alan bu ad, Cumhuriyet'in ilk yıllarında dönemin İzmir valisi Kazım Dirik'in talimatıyla Şirince şeklinde resmîleştirilmiştir.



19’uncu yüzyılda, özellikle ihracata yönelik incir üretimiyle ünlü, bin 800 haneli bir Rum kasabasıydı. 1923'te Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi sonucu Rumların ayrılmasıyla Kavala'nın Müştiyan ve Somokol köylerinden gelen mübadillerle iskân edilmiştir. Mahalle içinde iki Rum kilisesi bulunmaktadır. Şirince'de hiçbir ev diğerinin manzarasını kapatmaz.



Şirince (Çirkince) köyünün olduğu konumda 14 veya 15’inci yüzyıllarda bir Rum köyünün bulunduğu ve sonrasında boşaltıldıkları tahmin ediliyor. 18’inci yüzyılda ise Güney Arnavutluk’tan bir kısım Rum Şirince yerleştirildi ve köy kısa süre içinde tekrar canlandı.



Köy mimarisine bakılınca Güney Arnavutluk (Berat- Arnavutluk'un bir kenti) mimarisinin korunmuş olduğu göze çarpmaktadır. Rumların Yunanistan'a gidişi ile Mübadele sonrası Şirince'ye Yunanistan göçmenleri yerleştirildi.

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