Tarihi Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 109. yıl dönümü için süslendi

​​​​​​​Kaşdemir, "Her gün ziyaretçi yoğunluğu olacakmış gibi çalışıyoruz ama tabii 18 Mart törenleri ayrı. Çünkü 18 Mart'ta bütün Türkiye'nin kalbi Çanakkale'de atıyor. Bütün herkesin gözü Çanakkale'de." dedi.



Asli görevleri olarak bu toprakların nasıl vatan yapıldığının daha iyi idrak edilmesinin mücadelesini verdiklerini kaydeden Kaşdemir, bu seneki Çanakkale Zaferi anma programlarının temasının "Bizim Çanakkale" olduğunu bildirdi.



Bu müstesna toprakları, orijinalliğini, doğal dokusunu bozmadan ihya ederek gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Kaşdemir, şunları anlattı:



"Çanakkale tarihi alanı şu anda dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olmaya aday. Zaten burası dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı. Biz burayı gerçekten göz bebeğimiz gibi koruyoruz. Çünkü Türk milleti için Çanakkale tarihi alanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Burasının bir manevi başkent hüviyetinde olduğunu çok iyi biliyoruz ve buradaki bu müstesna toprakları koruyup kollayarak da gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içinde olacağız. Bizim bir hayalimiz var: Çanakkale tarihi alanı görmeyen, ziyaret etmeyen hiçbir Türk evladı kalmasın istiyoruz. Gün gelecek burayı her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ziyaret etmiş, Çanakkale ruhunu hissetmiş olacak. Amacımız burayı daha çok insanın görmesini sağlamak, burada daha çok ziyaretçi ağırlamak. Hem yurt içinden hem yurt dışından özellikle son zamanlarda artan yabancı ziyaretçi yoğunluğumuz da var. Bu da bizi çok mutlu ediyor."