Tarihi milli parklar 9 ayda 837 bin kişiyi ağırladı

Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğundaki 12 tarihi milli parkın 9 ayda 836 bin 979 kişi tarafından ziyaret edildiği açıklandı. DKMP bünyesinde, Başkomutan (Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak), Troya (Çanakkale), Nene Hatun (Erzurum), Sakarya Meydan Muharebesi (Ankara), Kop Dağı Müdafaası (Bayburt-Erzurum), Malazgirt Meydan Muharebesi (Muş), İstiklal Yolu (Kastamonu-Çankırı), Boğazköy-Alacahöyük (Çorum), Güllük Dağı-Termessos (Antalya), Nemrut Dağı (Adıyaman-Malatya), Sarıkamış-Allahuekber Dağları (Kars-Erzurum) ve Tek Tek Dağları (Şanlıurfa) tarihi milli parkları bulunuyor.



Kurum, toplam 134 bin 379 hektar alanı kaplayan bu parklara 2003 yılından bu yana 1,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Söz konusu sahalara tarihi, arkeolojik, mitolojik ve kültürel kaynakları içinde barındıran, kültürel ve tarihi olayları belgeleyen yerler olması münasebetiyle ayrı önem veriliyor



Tarihi milli parkların büyük çoğunluğunu harbe konu alanlar oluşturuyor. Sarıkamış-Allahuekber Dağları, Nene Hatun, Sakarya Meydan Muharebesi, Kop Dağı Müdafaası, Malazgirt Meydan Muharebesi ve İstiklal Yolu tarihi milli parklarında altyapı ve üstyapı tesisleri, idari ziyaretçi merkezleri ve panoramik müzeler yapılarak, vatandaşların tarih şuurunun yükseltilmesi ve gelecek nesillerin aidiyet duygusunun oluşturulması sağlanıyor.



Tarihi milli parklar, özellikle milli bayramlar öncesi vatandaşların ve turistlerin akınına uğruyor. 2020 ve 2021 yıllarında tarihi milli parkları 1 milyon 865 bin 920 kişi ziyaret etti. Bu yıl eylül sonu itibarıyla ziyaretçi sayısı 836 bin 979'u buldu.



İLK "TARİHİ MİLLİ PARK" STATÜSÜ GELİBOLU'YA VERİLMİŞTİ

Türkiye'de milli park çalışmaları 1956 yılında başladı. Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması maksadıyla Orman Kanunu'nda yapılan değişiklikle, orman teşkilatı tarafından bazı uygun alanlar "milli park" olarak ilan edildi. İlk milli park 1958 yılında "Yozgat Çamlığı Milli Parkı" olarak belirlendi.



TÜRKİYE'DE HALİHAZIRDA 48 MİLLİ PARK BULUNUYOR.



İlk tarihi milli park statüsü ise Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı toprakların bulunduğu Gelibolu Yarımadası'na verilmişti. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı 2014'te Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilinceye kadar "tarihi milli park" statüsüyle idare edildi. Bu tarihten sonra statüsü değişti.