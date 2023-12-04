Türkiye’nin en uzun dere kanyonu Guinness’e aday

Ordu’nun Çamaş ilçesinde yer alan 25 kilometre uzunluğundaki Çamaş Kanyonu'nun 4 kilometrelik bölümü turizme açılıyor. Doğal güzellikleriyle güzel manzaralara sahip olan Çamaş Kanyonu, yürüyüş parkurları ile de doğa sevenlere farklı deneyim sunuyor. Farklı bitki ve hayvan türlerine de ev sahipliği yapan kanyon, doğal yürüyüş parkuru ile doğa canlıları yönünden Guinness’e aday.



“TÜRKİYE’NİN EN UZUN KANYONLARI İLÇEMİZDE”

Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, ilçenin birden çok kanyona sahip olduğunu belirterek, “Bu kanyonlar üzerinde şelaleler ve göller mevcut. Türkiye’nin en uzun kanyonları Çamaş ilçemizde. Bu kanyonlar üzerinde çalışmalar yaptık ve turizme hazırladık ve ‘kanyonda doğal sağlık turizmi’ projemizi başlattık. Bu proje ile kanyonlara gelen insanları hem su ve sesi ile hem de çeşitli spor faaliyetleri ile zihnen ve bedenen sağlıklarına kavuşturmak için uygulamalarımız olacak” dedi.

