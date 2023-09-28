Türkiye'nin yeni kültür rotası Myrleia oldu

Mudanya'da, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan 131,6 kilometrelik rotası, “Rota Myrleia” adıyla Türkiye’nin yeni kültür rotası ilan edildi.

Türkiye'nin yeni kültür rotası Myrleia oldu

Mudanya Belediyesi’nin ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için “Rota Myrleia” adı altında çalışmalarını tamamladığı “İnanç, Yürüyüş, Bisiklet ve Trekking” rotaları, Bursa Valiliği’nin oluru ile kültürel maksatlı rota ilan edildi. 2700 yıllık bir geçmişe sahip olan Mudanya’nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan 131,6 kilometrelik kültür rotası, Turizm maksatlı Sportif Yönetmeliği gereğince turizme kazandırıldı.

Bu çerçevede 20 kilometrelik Yürüyüş Rotası, Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Ketendere SahiliEsence Sahili, Söğütpınar Sahil Yerleşkesi, Eğerce Sahil Yerleşkesi Mesudiye Bakıştepe Seyir Alanından oluşuyor.

Türkiye'nin yeni kültür rotası Myrleia oldu - 1

31,6 kilometrelik Bisiklet Rotası, Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Esence Sahil, Yalıçiftlik Mahallesi, Yaman Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Kaymakoba Mahallesi, Tirilye Sahilini,17 kilometrelik Trekking Rotası ise Kumyaka Ayastafoni mevkii, Kumyaka Kirya mevkii, Çepni Mahallesi, Üsküptepe, Akyeller Selvilik mevkii, Kumkaya Lotus, Mavriya, Mankafa mevkii, Kumyaka köy meydanını kapsıyor.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Aydınpınar Kilisesi, Dereköy Kilisesi, Yaylacık Tatianos heykeli,Mirzaoba Tarihi Minare, Sancak heykeli ve Yörük Meydanı, Kaymakoba, Çınarlı, Yaman, Yalıçiftlik, Tirilye ve Kumyaka’nın bulunduğu 63 kilometrelik güzergah ise İnanç Rotası olarak kabul edildi.

Türkiye'nin yeni kültür rotası Myrleia oldu - 2

2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni insanlığın ortak mirası olarak gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin danışmanlığında hayata geçirdiğimiz bu proje çerçevesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Meclis Turizm Komisyonu'nun da katkılarıyla Mudanya’nın değerlerini ortaya çıkardık" dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

GEZİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...