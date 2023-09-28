Türkiye'nin yeni kültür rotası Myrleia oldu

Mudanya Belediyesi’nin ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için “Rota Myrleia” adı altında çalışmalarını tamamladığı “İnanç, Yürüyüş, Bisiklet ve Trekking” rotaları, Bursa Valiliği’nin oluru ile kültürel maksatlı rota ilan edildi. 2700 yıllık bir geçmişe sahip olan Mudanya’nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan 131,6 kilometrelik kültür rotası, Turizm maksatlı Sportif Yönetmeliği gereğince turizme kazandırıldı.

Bu çerçevede 20 kilometrelik Yürüyüş Rotası, Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Ketendere SahiliEsence Sahili, Söğütpınar Sahil Yerleşkesi, Eğerce Sahil Yerleşkesi Mesudiye Bakıştepe Seyir Alanından oluşuyor.