UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Humberstone, hayalet kenti andırıyor

2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen ve yıkılması engellenen Humberstone, turistleri zaman yolculuğuna çıkarıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Humberstone, hayalet kenti andırıyor

’nin Norte Grande bölgesinde bulunan Humberstone, 20. yüzyılın ortalarında madenciliğinin bölgede sona ermesinin ardından, terkedilerek hayalet kasaba haline geldi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Humberstone, hayalet kenti andırıyor - 1

Humberstone kasabasını ziyaret eden turistler, zamanda yolculuk yaşıyormuş hissine kapılıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Humberstone, hayalet kenti andırıyor - 2

Şili’nin kuzeyinde bulunan eski potasyum nitrat rafinerisi. İki büyük şirketin ortaklaşa kurduğu 1930 ve 1940’lı yıllarda nitrat madenciliğinin merkezi sayılan kasaba, 1958 yılından itibaren şirketlerin kapanması sonucu terk edilmeye başlandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Humberstone, hayalet kenti andırıyor - 3

1970 yılında hayalet kasaba haline geldikten sonra Şili hükümeti tarafından ulusal anıt olarak ilan edilmiş ve turizme açılmış. Kasabada orijinal sandalyeleri bulunan tiyatro, evler, gemi kabuğundan yapılmış dayanıklı bir yüzme havuzu bulunuyor.

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