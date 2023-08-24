UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Humberstone, hayalet kenti andırıyor

Şili’nin Norte Grande bölgesinde bulunan Humberstone, 20. yüzyılın ortalarında madenciliğinin bölgede sona ermesinin ardından, terkedilerek hayalet kasaba haline geldi.
Humberstone kasabasını ziyaret eden turistler, zamanda yolculuk yaşıyormuş hissine kapılıyor.
Şili’nin kuzeyinde bulunan eski potasyum nitrat rafinerisi. İki büyük şirketin ortaklaşa kurduğu 1930 ve 1940’lı yıllarda nitrat madenciliğinin merkezi sayılan kasaba, 1958 yılından itibaren şirketlerin kapanması sonucu terk edilmeye başlandı.
1970 yılında hayalet kasaba haline geldikten sonra Şili hükümeti tarafından ulusal anıt olarak ilan edilmiş ve turizme açılmış. Kasabada orijinal sandalyeleri bulunan tiyatro, evler, gemi kabuğundan yapılmış dayanıklı bir yüzme havuzu bulunuyor.
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