Grammy 2024 ödül töreni ne zaman gerçekleşecek? İşte Grammy ödüllerinin sahiplerini bulacağı tarih

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy için adaylar belli oldu. Taylor Swift , Olivia Rodrigo, Boygenius , Miley Cyrus, Jon Batiste, Victoria Monét ve Billie Eilish'in adaylar arasında yer aldığı listede dokuz adaylıkla SZA öne çıktı.

2024 GRAMMY ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ 2024 Grammy ödül töreni, 4 Şubat 2024'te Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da gerçekleşecek. Resmi olarak 66. GRAMMY Ödülleri olarak bilinen 2024 GRAMMY'leri, CBS Televizyon Ağı'nda canlı olarak (20:00-23:30, LIVE ET/17:00-20:30, LIVE PT) yayınlanacak ve Paramount+ üzerinden yayınlanacak .