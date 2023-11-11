Grammy 2024 ödül töreni ne zaman gerçekleşecek? İşte Grammy ödüllerinin sahiplerini bulacağı tarih

Prestijli müzik organizasyonlarından Grammy Ödülleri'nin 2024 adayları açıklandı. Adayların açıklanması ardından Grammy 2024 ödül töreni tarihi de merak edildi. Peki, Grammy 2024 ödül töreni ne zaman gerçekleşecek? İşte Grammy ödüllerinin sahiplerini bulacağı tarih...

Grammy 2024 ödül töreni ne zaman gerçekleşecek? İşte Grammy ödüllerinin sahiplerini bulacağı tarih

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan için adaylar belli oldu. Taylor Swift , Olivia Rodrigo, Boygenius , Miley Cyrus, Jon Batiste, Victoria Monét ve Billie Eilish'in adaylar arasında yer aldığı listede dokuz adaylıkla SZA öne çıktı.

Grammy 2024 ödül töreni ne zaman gerçekleşecek? İşte Grammy ödüllerinin sahiplerini bulacağı tarih - 1

2024 GRAMMY ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

2024 Grammy ödül töreni, 4 Şubat 2024'te Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da gerçekleşecek. Resmi olarak 66. GRAMMY Ödülleri olarak bilinen 2024 GRAMMY'leri, CBS Televizyon Ağı'nda canlı olarak (20:00-23:30, LIVE ET/17:00-20:30, LIVE PT) yayınlanacak ve Paramount+ üzerinden yayınlanacak . 

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