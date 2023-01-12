Halil İbrahim Göker kimdir? Survivor Halil İbrahim Göker kaç yaşında ve nereli?

Halil İbrahim Göker, 15 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya içerikleri üreten Halil İbrahim Göker, video paylaşım uygulaması ile adını duyurduktan sonra Youtube ve Instagram paylaşımlarıyla da yükselişe geçmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.



HAVALİMANINDA SON PAYLAŞIM



Fenomen Halil İbrahim Göker, Survivor adasına gitmeden önce takipçileriyle vedalaştı.



Fenomen isim paylaşımında şunları söyledi;

"Bu tür konuşmaları pek beceremiyormuşum onu anladım ama yapmak zorunda olduğumu da biliyorum, yaklaşık 10 senedir sosyal medyaya içerik üretiyorum, sizin sayenizde bir şeylere sahip oldum, sizin sayenizde şu an Survivor’ın içerisindeyim ve yine sizin desteğinizle orada yeni bir hikaye yazacağım! Hani diyorlar ya “Bir gecede cahil bırakıldık” diye cidden bir gecede çok şey değişebiliyormuş bir gecede sizle, bu ortamla, bu mecrayla net bir şekilde iletişimimin kesiliyor. Bu cidden benim gibi işi komedi, güldürü olan biri için çok garip bi duyguymuş, insana durgunluk getiren bir duyguymuş. Hayallerime giden yolda, böyle bi yolculuğa çıkmam gerekiyordu ve zamanı da gelmişti, şimdi size giderayak bir bilgi daha veriyorum en güzel hikayeler şu şekilde ortaya çıkar; “YA KASABAYA BİR YABANCI GELİR YA DA KAHRAMAN BİR YOLCULUĞA ÇIKAR” :)



Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar, beni ne kadar uzun süre görmezseniz bilin ki benim için o kadar iyidir, bu süreçte bana bi’ sempati duyup, takip eden herkes şimdiden hoşgeldi :) döndüğümde hazırda bekleyen projelerle görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah’a emanet"