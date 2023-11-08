Halk arasında "beta" olarak bilinen bakteri neden oluyor: Strep A nedir, belirtileri neler?

Okulların açılmasıyla birlikte halk arasında "beta" olarak bilinen bakterinin neden olduğu Strep A vakaları da çoğaldı. Peki, Strep A nedir, belirtileri neler? Strep A hastalığı nasıl bulaşıyor?

Halk arasında "beta" olarak bilinen bakteri neden oluyor: Strep A nedir, belirtileri neler?

A grubu beta-hemolitik streptokoklar (toplumda Beta mikrobu olarak da bilinen) boğaz burun ve ciltte yaşayabilen bakterilerdir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı ya da ciltte enfeksiyon şeklinde görülen ve kısmen hafif enfeksiyonlardır. Kızıl hastalığı, ateş, boğaz ağrısı ve döküntü ile seyreden A grubu beta-hemolitik streptokokların neden olduğu bir hastalıktır. Bugün için bu bakteri enfeksiyonunu önleyen bir aşı mevcut değildir.

Halk arasında "beta" olarak bilinen bakteri neden oluyor: Strep A nedir, belirtileri neler? - 1

STREP- A BELİRTİLERİ NELER?

Ani başlayan ateş, ani başlayan boğaz ağrısı, boyun lenf bezlerinde büyüme ve ağrı, baş ağrısı, halsizlik gibi belirtilerle kendisini gösteren Strep-A, bazı vakalarda mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, vücutta yaygın döküntü, kızarıklık gibi sonuçlara neden olabiliyor. 

Halk arasında "beta" olarak bilinen bakteri neden oluyor: Strep A nedir, belirtileri neler? - 2

STREP- A NASIL BULAŞIYOR?

Strep-A, hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağız, burun veya göz temasıyla bulaşabiliyor.

Halk arasında "beta" olarak bilinen bakteri neden oluyor: Strep A nedir, belirtileri neler? - 3

ENFEKSİYONDAN KORUNMA

Enfeksiyonu en iyi önleme yolu ellerin sıklıkla sabun ve suyla yıkanmasıdır. Tabak, bardak, çatal, çamaşır, havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burunun bir mendille kapatılması önerilir.

Çocuğunuzun aşı takvimini ve aşılarını kontrol ediniz. Eksik aşıları var ise en kısa sürede aile hekimine başvurunuz.

Büyük çocuklarınızda, yetişkinlerde (altta yatan hastalığın varlığında) ve büyüklerimiz için de aşılar mevcuttur. Bu konuda aile hekiminize danışabilirsiniz.

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