Hasan Çelik bulundu mu? Öldürüldüğü şüpheleri üzerinde duruluyor

Çelik Ailesi ise, bu kaybın para yüzünden eşi tarafından düzenlendiğini ve Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü düşündüklerini anlattı.



Taraflar canlı yayında tartıştı. Yayına ihbar telefonları geldi. Komşular da Seher Hanım'ın eşini uzun süre aramadığını iddia etti. Evin kömürlüğünden yanık kokuları geldiği öne sürüldü. Bu koku ceset kokusu muydu? Seher Hanım neden deterjanla her yeri sildi?