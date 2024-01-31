Hasan Çelik bulundu mu? Öldürüldüğü şüpheleri üzerinde duruluyor

34 yıllık kocası Hasan Hüseyin Çelik'ten 73 gündür haber alamayan Seher Çelik, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Seher Çelik, uzun zamandır kocasından haber alamamasına rağmen Hasan Hüseyin Çelik'in yaşadığından emindi. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınında araştırılan çetrefilli konuda neler yaşandı?
"Kocam ölse hissederdim" diyen Seher Çelik ilginç tavırlarıyla dikkat çekti. Kocasının şüpheli kaybından Çelik Ailesi'ni sorumlu tuttu. Seher Çelik'in eşinin ailesine ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ettiği ortaya çıktı. Çelik çiftinin kızı da bu kaybın arkasında babasının ailesinin olduğunu düşünüyordu.
Çelik Ailesi ise, bu kaybın para yüzünden eşi tarafından düzenlendiğini ve Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü düşündüklerini anlattı.
Taraflar canlı yayında tartıştı. Yayına ihbar telefonları geldi. Komşular da Seher Hanım'ın eşini uzun süre aramadığını iddia etti. Evin kömürlüğünden yanık kokuları geldiği öne sürüldü. Bu koku ceset kokusu muydu? Seher Hanım neden deterjanla her yeri sildi?
- Etiketler :
- Haberler -
- Müge Anlı
- Televizyon
- N-Life