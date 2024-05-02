Lise aşkınızla evlenirken tekrar düşünmeniz için 3 sebep

Lisede tanışıp ilişkilerini evliliğe taşıyan ve çok mutlu olan çiftler olduğu kadar erken yaşlarda evlenip pişman olan birçok kişi de bulunuyor. Peki ilişkinin ilerleyen senelerindeki sorunları öngörebilmek mümkün müdür? İşte lise aşkınızla evlenirken yeniden düşünmeniz gerekenler...
1- TANIŞTIĞINIZDA ONU DEĞİL, KENDİNİZİ BİLE ZOR TANIYORDUNUZ
Kişiler ergenlik çağında farklı aktiviteler ve varoluş tarzlarını deniyordunuz. Kendinizi tam olarak tanımanız ya da anlamanız pek de mümkün değildi. Yirmili yaşlarınızda ise sizi gerçekten harekete geçiren şeyin ne olduğunu anlamaya başladığınız zamandır. Bu sebeple erken yaşlarda tanıdığınız biriyle evlilik kararı aldıysanız yeniden düşünebilirsiniz.
2- YAŞINIZ BÜYÜDÜKÇE DEĞİŞECEĞİNİZİ UNUTMAYIN
Büyürken fikirleriniz değişip gelişebilir. Eğer sevgiliniz tüm süreçte sizinleyse ve sizin tek kalmak, değişimden korkmak gibi korkularınız varsa bu geleceğinizi etkileyebilir. Bu sebeple genç yaşlarda radikal kararlar alırken tekrar tekrar değerlendirme yapın.
3- TECRÜBENİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN
Eğer birlikte olduğunuz kişi, lisedeki sevgilinizse onu kıyaslayacak kadar eski bir aşkınız olamaz. Hayatınızın aşkını bulduğunuzu düşünürken, hayatınızın yeni başladığını unutmayın. Fırsatınız varken hayatı kendi başınıza deneyimleyin. İlişkinizin size sunduklarını değerlendirin ve evlilik için acele etmeyin.
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