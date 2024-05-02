Lise aşkınızla evlenirken tekrar düşünmeniz için 3 sebep

Lisede tanışıp ilişkilerini evliliğe taşıyan ve çok mutlu olan çiftler olduğu kadar erken yaşlarda evlenip pişman olan birçok kişi de bulunuyor. Peki ilişkinin ilerleyen senelerindeki sorunları öngörebilmek mümkün müdür? İşte lise aşkınızla evlenirken yeniden düşünmeniz gerekenler...

1- TANIŞTIĞINIZDA ONU DEĞİL, KENDİNİZİ BİLE ZOR TANIYORDUNUZ

Kişiler ergenlik çağında farklı aktiviteler ve varoluş tarzlarını deniyordunuz. Kendinizi tam olarak tanımanız ya da anlamanız pek de mümkün değildi. Yirmili yaşlarınızda ise sizi gerçekten harekete geçiren şeyin ne olduğunu anlamaya başladığınız zamandır. Bu sebeple erken yaşlarda tanıdığınız biriyle evlilik kararı aldıysanız yeniden düşünebilirsiniz.