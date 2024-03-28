Hormon ilaçları tümör riskini artırıyor olabilir

Doğum kontrolü ya da çikolata kisti gibi jinekolojik hastalıklar ya da durumlar için alınan bazı hormon ilaçlarının uzun süreli kullanımda beyin tümörü riskini arttığı ortaya çıktı.



Fransa'da 250 binden fazla hormon ilacı kullanan kadının verileri incelendi.



Çalışmada incelenen hormon ilacı "sipoteron asetat" testosteron seviyesini düşürmek için kullanılan yapay progesteron hormonu.



Aynı ilaç erkeklerde de ameliyat edilemeyen prostat kanserinin tedavisinde kullanılıyor.



Çalışmada hormon ilaçlarının uzun süreli ve yüksek dozda kullanımı sonrası ortaya çıkabilen beyin tümörlerinin çok büyük kısmının iyi huylu olduğuna dikkat çekildi.



Ayrıca ilaç kullanımı bırakıldığında beyin tümörü riskinin ciddi oranda azaldığı belirtiliyor.



İlacın hem kadınlarda hem erkeklerde 5 ila 30 yıl süreyle kullanımında beyin tümörüne yol açtığına dair vakaların,, 2007'den beri rapor edildiği belirtiliyor.



Uzmanlar doktorların hastalarına "sipoteron asetat" yazarken daha seçici olmaları gerektiğini ifade ediliyor.



Yüksek doz ve uzun süreli kullanımın gerekli olduğu durumlarda beyin tümörüne yönelik gerekli taramaların daha sık yapılması tavsiye ediliyor.



