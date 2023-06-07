İspanya'da kraliyet koleksiyonlarının sergileneceği müze açılıyor

MADRİD'DEKİ ŞEHİR SURLARININ KALINTILARI DA SERGİLENİYOR

Müze aynı zamanda, Endülüs döneminin (711-1492) Madrid'deki kalıntılarına da ev sahipliği yapıyor.



Tepelik bir alanda bulunan müzenin, 60 metre derinliğe kadar yapılan temel inşa çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan, 9. ila 11. yüzyıllara denk gelen Endülüs döneminde Müslümanların inşa ettiği şehir surlarının kalıntıları da müzede sergileniyor.



Müzeyle ilgili yabancı basına bilgi veren Patrimonio Nacional Başkanı Ana de la Cueva, kurum olarak İspanya genelinde krallıklar dönemiyle bağlantılı, aralarında 19 sarayın da bulunduğu bin kadar taşınmaz mülk, 170 binden fazla sanat eseri ve eşyadan sorumlu olduklarını belirtti.



Kraliyet Koleksiyonları Galerisi'nde iki katın, Borbon ve Asturias krallıkları dönemlerine ait eserlere ayrıldığını, bir katın da geçici sergiler için kullanılacağını belirten De la Cueva, "Geçmişte kraliyete bağlı olan tablo, halı ve eşyalardan oluşan toplam 650 parça eser bu müzede sergilenecek. Bunlardan bazıları diğer müzelerden getirilirken, bir çoğu da şimdiye kadar depolarda tutulan ve ilk defa gün yüzüne çıkarılan eserler." dedi.

