Kuruluş Osman'ın Alaeddin Bey'i Faruk Aran kimdir?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu Faruk Aran, 1995 Bornova / İzmir doğumlu. Lise döneminde tiyatro ile lise döneminde ilgilenmeye başlamıştı.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu. Birce Akalay’dan Kamera Önü oyuncuğu eğitimi aldı. Haliç Konservatuvarında Ateş Yüzlü isimli oyunda, Sahnetozu Tiyatrosunda sahne almıştır. Role Talent Ajansın oyuncusu olan Faruk Aran, 2018’den itibaren tiyatro çalışmaları yanı sıra Arka Sokaklar, Destan, Al Sancak, Kuruluş: Osman gibi çeşitli dizilerde rol almıştır.