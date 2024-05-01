Kuruluş Osman'ın Alaeddin Bey'i Faruk Aran kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri de  Alaeddin Bey oldu. Dizide Alaeddin Bey karakterini genç oyuncu  Faruk Aran canlandırıyor. Peki,  Kuruluş Osman'ın Alaeddin Bey'i Faruk Aran kimdir?

Kuruluş Osman'ın Alaeddin Bey'i Faruk Aran kimdir?

Tiyatro ve film oyuncusu Faruk Aran, 1995 Bornova / İzmir doğumlu. Lise döneminde tiyatro ile lise döneminde ilgilenmeye başlamıştı.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu. Birce Akalay’dan Kamera Önü oyuncuğu eğitimi aldı. Haliç Konservatuvarında Ateş Yüzlü isimli oyunda, Sahnetozu Tiyatrosunda sahne almıştır. Role Talent Ajansın oyuncusu olan Faruk Aran, 2018’den itibaren tiyatro çalışmaları yanı sıra Arka Sokaklar, Destan, Al Sancak, Kuruluş: Osman gibi çeşitli dizilerde rol almıştır.

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