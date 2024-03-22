Kara Ağaç Destanı'na Durdu geliyor: Yeşim Gül kimdir?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hasan Karul’un yapımcılığını üstlendiği Kara Ağaç Destanı'na değerli bir oyuncu konuk oluyor. Ufuk Hakan Eren’in yönettiği diziye usta tiyatrocu Yeşim Gül güç katacak.1970’li yıllarda geçen "Kara Ağaç Destanı"nda Yeşim Gül, Celal Ağa’nın dünürü Durdu’ya hayat verecek.



Dizide usta aktör Olgun Şimşek’e Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk eşlik ediyor. 1950’den başlayıp 1970’li yıllarda devam eden ‘Kara Ağaç Destanı’, Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeğini beyazcama taşıyor.

YEŞİM GÜL KİMDİR?



Yeşim Gül Akşar, 27 Mayıs 1966, Ankara doğumlu. Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Ünlü tiyatro oyuncusu olarak tanıdığımız Yeşim Gül, sinema, televizyon ve seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.

