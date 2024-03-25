Kate Middleton'ın kanser açıklaması yapay zeka tarafından mı üretildi?

Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinden beri kameraların önünde gözükmemesi bir çok komplo teorisini de gündeme getirdi.
23 Mart'ta Galler Prensesi, Kensington Sarayı tarafından yayınlanan videosunda kanser tedavisi gördüğünü açıklayarak tüm spekülasyonlara son verdi.
Ancak internette, açıklama videosunun "Yapay zeka destekli bir deepfake" olabileceği yönünde yeni komplo teorileri ortaya çıktı.
A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024
Videoda Kate, arka planda kiraz çiçekleri ve nergislerin bulunduğu Windsor Sarayı'nın bahçesindeki bir bankta otururken görünüyor.
Siyah beyaz çizgili bir kazak, mavi kot pantolon giyiyor ve saçları açık.
Ancak video mesajı, sosyal medyada yeni komplo teorilerine yol açtı ve görüntülerin "Yapay Zeka destekli bir deepfake" olabileceğini öne sürdü.
Hatta bazı kullanıcılar yaprakların veya çimlerin arka planda neden hareket etmediğini sorguladı.
Sosyal medya kullanıcıları, Kate Middleton'ın video mesajda giydiği giysilerinin 7 yıl önce çekilen bir YouTube videosunda da üstünde olduğunu fark etti.
Prensesin iki videoda kullandığı saç stilinin de aynı olduğu ve iki videonun da açık alanda bir bahçede kayda alındığı görülüyor.
AFP haber ajansı, bazı sosyal medya kullanıcılarının videonun "dijital olarak manipüle edildiğini" söyleyerek yavaşlatılmış bir versiyonunu da yayınladığını belirtti.
Bazı kullanıcılar Kate'in parmağındaki yüzüğün videoda bir görünüp bir kaybolduğunu iddia etti.
Video mesajının yayınlanmasından birkaç gün önce İngiltere'nin Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin bir çiftlik dükkanında kocasının yanında "mutlu, rahat ve sağlıklı" göründüğü fotoğraf ve videoları yayınlamıştı.
Ancak keskin gözlü sosyal medya kullanıcıları, çiftin videosuyla ilgili bir takım sorunlar fark etti, hatta bazıları kadının Kate Middleton'ın dublörü olduğunu iddia etti.
Kate Middleton'ın uzun süreli yokluğu sırasında, Prens William ile Cholmondeley Markizi Sarah Rose Hanbury arasında bir ilişki olduğu söylentileri de su yüzüne çıktı. Bu iddialar daha sonra yalanlandı.
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