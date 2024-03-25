Kate Middleton'ın kanser açıklaması yapay zeka tarafından mı üretildi?

Video mesajının yayınlanmasından birkaç gün önce İngiltere'nin Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin bir çiftlik dükkanında kocasının yanında "mutlu, rahat ve sağlıklı" göründüğü fotoğraf ve videoları yayınlamıştı.



Ancak keskin gözlü sosyal medya kullanıcıları, çiftin videosuyla ilgili bir takım sorunlar fark etti, hatta bazıları kadının Kate Middleton'ın dublörü olduğunu iddia etti.



Kate Middleton'ın uzun süreli yokluğu sırasında, Prens William ile Cholmondeley Markizi Sarah Rose Hanbury arasında bir ilişki olduğu söylentileri de su yüzüne çıktı. Bu iddialar daha sonra yalanlandı.

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