Kıyamet rehberi gizemli yapı: Georgia Guidestones

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan ve felaket sonrası hayatta kalanlara rehberlik etmek üzere tasarlanmış olduğu iddia edilen Georgia Guidestones yapıldığından bu yana pek çok komplo teorisine ev sahipliği yaptı.

Üzerinde İngilizce, İspanyolca, Rusça, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince ve Sanskritç olmak üzere sekiz farklı dilde insanların yaşamlarını ve toplumlarını yönlendirmek için önerilen bazı ilkelerin yer aldığı iddia edilen anıt birçok kişinin dikkatini çekiyor.

Yazılan mesajlar arasında dünya nüfusunu kontrol etmek, doğal kaynakları korumak, özellikle bilgi ve kültür alanlarında sürdürülebilirlik sağlamak ve dünya halkları arasında barışı teşvik etmek gibi hedefler bulunduğu düşünülüyor.



Ancak, Georgia Guidestones'ın ne amaçla ve kim tarafından inşa edildiği tam olarak bilinmemektedir. Anıtın gizemli doğası ve üzerindeki mesajlar, pek çok komplo teorisi ve spekülasyona yol açmıştır.

Müzisyen ve sanatçı Yoko Ono, anıttaki yazılarla ilgili olarak; "Rasyonel düşünce ile karışıklık çağrısı" ve "Deccal'in On Emri'i" gibi tanımlamalarda bulunmuş bu tarz düşünceler zamanla çoğalmış ve anıta 2008 yılında bir gece graffitti ile "Yeni dünya düzeni için ölüm", "Hiç kimse dünya lideri değildir" gibi yazılar yazılmıştır.



Komplo teorisyenleri tarafından sıkça ortaya atılan iddialara göre anıt gizli tarikatlar tarafından Yeni Dünya Düzeni'ni açıklamak üzere yapıldı. Başka bir teoriye göre ise anıt Gül-haçlılar tarafından inşa edildi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN BOMBALANDI

Bazıları, anıtı bir dünya hükümeti veya elit bir grup tarafından dikildiğine inanırken, bazılarıda sadece bir sanat projesi olduğunu düşünmektedir.

Anıtla ilgili komplo teorileri devam ederken 6 Temmuz 2022'de Guidestones, sabah saat 4'te kimliği belirsiz bir vandal tarafından bombalanarak hasar gördü ve yapının parçalanmasına neden oldu.



Olay, Georgia Soruşturma Bürosu ile birlikte Elbert County Şerif Ofisi tarafından soruşturuldu ve olay yerinden hızla uzaklaşan bir arabanın görüntüleri yayınlandı.



Olası şüpheliler ya da nedenler tespit edilemedi, ancak bombayı "bilinmeyen kişilerin" patlattığı açıklandı.



Ayrıca, bombalandıktan sonra yerel yönetim enkazın güvenlik açısından endişe verici olduğuna karar verdi ve tüm enkazı kaldırdı.

Kaldırılmasından dolayı üzgün olan kişiler olsada pek çok kişi üzerindeki gravürlerin Şeytan'a ait olduğuna inandığı için yapının yok olmasına sevindi.

