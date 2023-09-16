Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kimdir?

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Oyuncu ve sunucu Kayra Şenocak, 25 Haziran 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şenocak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.



Oyunculuk kariyerine başladığından beri birçok dizi ve filmde rol aldı. 1998 yılında şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı "Aynalı Tahir" dizisindeki "Bilal" karakteri ile tanındı. Ayrıca, "Yağmurdan Sonra" ve "Yarım Elma" gibi projelerdeki performanslarıyla da dikkatleri üzerine çekti.