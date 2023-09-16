Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 31. Bölüm 1. fragmanında kadroya dahil olan yeni isim dikkat çekti. Kadroya katılan Kayra Şenocak, muhafazakar iş insanı Ertuğrul karakteriyle izleyici karşısına çıkacak ve karakterin Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema'yla da bağlantısı olacak. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kimdir?

Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kimdir?

Yarım Elma, Selena, Pulsar, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde yer alan Kayra Şenocak,  Ertuğrul karakteriyle Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katıldı. 

Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kimdir? - 1

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Oyuncu ve sunucu Kayra Şenocak, 25 Haziran 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şenocak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine başladığından beri birçok ve filmde rol aldı. 1998 yılında şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı "Aynalı Tahir" dizisindeki "Bilal" karakteri ile tanındı. Ayrıca, "Yağmurdan Sonra" ve "Yarım Elma" gibi projelerdeki performanslarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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