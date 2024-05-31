Knives Out 3 kadrosuna yeni isimler dahil oldu

Başrolünü Daniel Craig’in üstlendiği Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Son olarak geçirdiği trajik kazası sonucunda ölümden dönen Jeremy Renner'ın ve Mila Kunis'in filmin kadrosuna dahil olduğu açıklandı.



Şimdiye kadar kadroda yer alacağı duyurulan isimler Josh O'Connor ve Cailee Spaeny Andrew Scott olmuştu. Ayrıca Glenn Close ve Kerry Washington'ın da kadroda olduğu ve Tom Hardy ve Lindsay Lohan ile görüşmeler gerçekleştirildiği iddia edildi.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

2019 yılında gösterime giren ilk filmin ardından Glass Onion: A Knives Out Mystery filmi 2022'de izleyiciyle buluşmuştu.

Serinin yönetmeni Rian Johnson, üçüncü filmin adının "Wake Up Dead Man" olacağını doğruladı.



Yönetmen, serinin üçüncü filminin 2025 yılında vizyona gireceğini söyledi.

