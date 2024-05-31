Knives Out 3 kadrosuna yeni isimler dahil oldu

Rian Johnson imzalı Bıçaklar Çekildi (Knives Out)  serisinin devam filminin çekimlerine kısa bir süre kalmışken kadroya dahil olan isimler açıklanmaya devam ediyor.

Knives Out 3 kadrosuna yeni isimler dahil oldu

Başrolünü ’in üstlendiği Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Son olarak geçirdiği trajik kazası sonucunda ölümden dönen Jeremy Renner'ın ve 'in filmin kadrosuna dahil olduğu açıklandı. 

Şimdiye kadar kadroda yer alacağı duyurulan isimler  Josh O'Connor  ve Cailee Spaeny Andrew Scott olmuştu.  Ayrıca Glenn Close ve Kerry Washington'ın da kadroda olduğu ve Tom Hardy ve Lindsay Lohan ile görüşmeler gerçekleştirildiği iddia edildi. 

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU 

2019 yılında gösterime giren ilk filmin ardından Glass Onion: A Knives Out Mystery filmi 2022'de izleyiciyle buluşmuştu.

Serinin yönetmeni Rian Johnson, üçüncü filmin adının "Wake Up Dead Man" olacağını doğruladı.

Yönetmen, serinin üçüncü filminin 2025 yılında vizyona gireceğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

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