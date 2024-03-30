Köpekler sanılandan daha akıllı | Sözcükleri objelerle ilişkilendiriyorlar

İnsanın en iyi dostu olarak da adlandırılan köpekler sanılandan akıllı çıktı.



Köpek beyninin, kelimelerin anlamlarını insanlara benzer şekilde "objelerle ilişkilendirebildiği" tespit edildi.



Macaristan'da gerçekleştirilen araştırmada köpeklerin beyin dalgaları takibe alındı.



Objeler için "doğru" ya da "yanlış" isimler kullanıldığında, köpeklerin beynindeki farklı bölgelerin faaliyete geçtiği tespit edildi.



Budapeşte'deki Eotvos Lorand üniversitesi uzmanları deneye katılan 18 köpekten 14'ünün kelimeler ve objeler arasındaki bağı kurabildiğini söylüyor.



Konu hakkında konuşan uzamanlar "hayvanların kelimeleri referans olarak anlama becerisi olup olmadığı uzun süredir tartışılıyordu. Davranışsal raporlar olsa da bunlar hep istisnai durumlardı. Bizim çalışmamızla bunun tür genelinde bir beceri olduğunu gördük" dedi.



İnsanlar üzerinde de uzun yıllardır yapılan test "anlamlandırma yeteneğinin" kanıtı olarak görülüyor.



Kelimenin anlamını idrak etmesi, köpeğin hafızasında o nesneye dair bir kayıt olduğu anlamına geldiğini belirten araştırmacılar "Biz buna psikolojide "zihinsel temsil" diyoruz. kelimeyi duymak köpeğin zihnindeki bu zihinsel temsili harekete geçiriyor." diye konuştu.



Çalışmayı farklı türler üzerinde genişleteceklerini söyleyen bilim insanları farklı hayvanlarda benzer yeteneklerin izini sürecek.



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