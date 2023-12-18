1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali'nin açılışı gerçekleşti

Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneği'nin öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Endüstriyel Girişim Platformu ve Medya Arketip’in iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali’ne 428 belgesel ve kısa filmin katılımı sağlandı.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan festival, sinemaseverleri bir araya getirdi. Festival, 18-20 Aralık tarihleri boyunca devam edecek. Festivalde konuşma yapan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu. Karakoç, “Sinema bizim kim olduğumuzu, nerede durduğumuzu, düşünce dünyamızı göstermekte. İnsanımızı ve toplumumuzu tanımamızı sağlamaktadır. Sinema aslında bizim kendimizdir. Belgesel ve kısa film festivalimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneği ve Festival Başkanı, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, 400’ü aşkın filmin festivale başvurusunda bulunulduğunu belirterek, bunlardan 24’ünün finale kaldığını söyledi.

Festivalin üç gün süreceğini dile getiren 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali Koordinatörü, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Demir ise, “Festivalimizin içerisinde birbirinden farklı workshop'lar ve söyleşilerimiz olacak. Festivalimize 12 farklı ülkeden 400’ü aşkın filmle katılım oldu" dedi.