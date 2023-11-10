10 Kasım 1938 günü gazeteleri AKM'de sergileniyor

Atatürk’ün ölüm haberini 85 yıl önce 10 Kasım 1938’de yıldırım baskıyla haber veren gazetelerin basımlarının yer aldığı ‘"tatürk’ün Ardından" Zeynep Çalşimşek Koleksiyonu isimli sergi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Koleksiyonu hazırlayan Zeynep Çalşimsek, sergi hakkındaki düşüncelerini “Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının 85. yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle anarken aynı zamanda 10 Kasım gazetelerinden oluşan kişisel koleksiyonumla katkıda bulunmaktan son derece memnunum. Bu benim için hem gurur verici, hem de Atatürk'ün ismini taşıyan AKM'de sergileniyor oluşu ayrıca çok anlamlı. Dilerim ziyaretçiler de aynı duygu ve düşüncelerle Atatürk'ü sergi vesilesiyle yeniden yad etmiş olurlar” sözleriyle dile getirdi.