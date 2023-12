11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Beyoğlu Belediyesi, Kültür Kenti Vakfı, Türk Hava Yolları ve Point Hotel desteğiyle gerçekleştirilen festivalin ödül töreni Atlas Sinemasında yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen festival başkanı Mehmet Güleryüz, 11. yılda sürdürülebilirlik, kurumsallaşma ve kimliğini kazanma bakımından festivalin önemli bir aşama kaydettiğini aktardı.



Açılışı, 20. yılı kutlamaları için hazırlanan "SETEM 20 Yaşında" belgeseliyle yaptıklarına işaret eden Güleryüz, "20 yılı da aşan bir sürede, sinemada telif hakları konusunda asıl eser sahibi yönetmen ve senaristlerin haklarını savunma mücadelemizi, zorlukları belgeleyerek anlattık." ifadelerini kullandı.



FEYZİ TUNA'YA "SETEM EMEK ÖDÜLÜ" VERİLDİ

Bu yıl etkinliğe Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan'dan 245 film katıldı.



"SETEM Emek Ödülü"nün sahibi, yönetmen Feyzi Tuna'ya ödülünü, Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Biket İlhan takdim etti. "Kısa Film" kategorisinde "Together, Alone" filmiyle Kasım Ördek "En İyi Kurmaca Film" ve "En İyi Yönetmen", "Warrior" ile Amanbek Azhymat "En İyi Senaryo", "The Call of Clear Water Bay" ile Wankun Song "Kurmaca Jüri Özel", "Black Wagon" ile Adilet Karzhoev "En İyi Belgesel", "Hadis" ile Nazrin Aghamaliyeva "En İyi Animasyon Film", "Searching for Justice" ile de Ado Hasanoviç "Kardeşlik Ödülü"nün sahibi oldu.



"Ulusal Belgesel" kategorisinde "Hayatımın En Güzel Günü" filmi "En İyi Belgesel" ve "En İyi Senaryo", "Beyaz Dağın Çocukları" ile Yalçın Çiftçi "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni", "Ağacın Ruhu" ile Eren Aybars Arpacık "En İyi Kurgu", "Karanlıkta Kaybolanlar" ile Can Diker "Jüri Özel" ödülünü aldı.



"Animasyon" kategorisinde "Labirent" ile Selçuk Ören "En İyi Film" ve "En İyi Animatör" ödüllerini, "Zaman Yolcusu Kreta" ile Ilgın Saçan ve Gülşah Özdemir Koryürek "Jüri Özel Ödülü", "Yasemin" ile Muaz Güneş "En İyi Yönetmen", "İçeride" ile Birnur Karatimur Çutsay "En İyi Senaryo" ödülünü kazandı.



"Kurmaca" kategorisinde ise "Satışçının Bir Günü" ile Erinç Durlanık "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödülüne, Melis Ulaş "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne,"Sacayağı" ile Serdal Altun "En İyi Görüntü Yönetmeni", "Birlikte, Yalnız" ile Emrullah Erbay "En İyi Kurgu", Mert Doğan "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne, "Yolda" filmiyle Özge Uçar Çığşar ise "Jüri Özel" ödülüne değer görüldü.