13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 16 Kasım'da başlayacak

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali için geri sayım başladı. Açılış ve onur ödülleri takdimi 16 Kasım'da Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Film gösterimleri ise 17-23 Kasım'da Atlas 1948 Sineması, Kadıköy Sineması ve İBB Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Beyoğlu Metrohan'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, festivalin her yıl olduğu gibi adalet temasını işleyeceğini belirterek, "İki ayrı dünyayı tek bir dünya haline getirmeye çalışıyoruz. Bu dünyalar, adalet fikrine doğru yürüsün diye arzu ediyoruz. Biz kendi yöntemimizle yürümeye gayret ediyoruz. Sinema dünyası, film gösterimleri ve akademik programlarla bunu yapıyoruz." dedi. Sözüer, bu yılki akademik programlarda ifade özgürlüğü konusunun da öne çıkacağını kaydederek, "Bugün Filistin'de yaşananlar da ifade özgürlüğünü ilgilendiriyor. Bu yılki akademik programlarda dünya genelinde ifade özgürlüğünün ortaya çıkardığı sorunları tartışacağız." diye konuştu.



Prof. Dr. Bengi Semerci'nin konuklara, festivale ve filmlere ilişkin ayrıntılı bilgiyi görsel sunumlarla aktardığı toplantıda, Prof. Dr. Levent Erdem ve oyuncu Selen Öztürk de festivale dair bilgi verdi.



Festivalin akademik programı ise her yıl olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenecek.



ADALET TEMALI FİLMLER YARIŞACAK



Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerin yer aldığı festivalin, Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışmasında 9 film yarışacak. Başkanlığını ödüllü Fransız yönetmen ve senarist Yolande Zauberman'ın yapacağı jüri, Anna Margarita Albelo, Carmen Gray, Melis Behlil ve Selen Öztürk'ten oluşuyor. 10 filmin yer alacağı Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışmasının jürisinde Julie Rousson başkanlığında, Lalehan Öcal ile Serdar Örçin bulunuyor.



Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması jürisi, Enis Rıza Sakızlı başkanlığında, Aslı Akdağ ve Yorgos Zois'den oluşuyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) jürisinde Aslı Ildır, Rıza Oylum ve Sezen Sayınalp, öğrenci jürisinde ise Günsu Akçatepe, Merve Baba, Tulya Tuana Diplomat, İrem Varol ve Mert Baran Yeşilbahçe yer alacak.

