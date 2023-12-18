Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarih başkenti kimliğini daha da ön plana çıkaracak yatırımların biri olan tarihi Ziraat Mektebi’nin restorasyonunu tamamladı. Bursa’nın köklü eğitim çınarlarından biri olan, 2. Abdülhamid Han'ın eğitim hamlelerinden biri olarak 1891 yılında Hüdavendigar Numune Çiftliği Ziraat Mektebi adıyla eğitime başlayan tarihi okul, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Valiliği’nin de katkılarıyla restore edildi.

Yaklaşık 600 öğrenci ile 60 civarında öğretmeni bulunan ve üç adet tarihî yapıdan oluşan okulda, 2019’un Eylül ayında başlayan çalışmalar tamamlandı. Çatılardan zemin kaplamalarına sil baştan yapılan çalışma ile 132 yıllık tarihi okul ilk günkü ihtişamına kavuştu.